АБА: "схема Долиной" стала самым негативным событием в Рунете за 2025 год

Согласно исследованию ассоциации, совокупные охваты публикаций, посвященных этой истории, приблизились к 100 млн просмотров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Событие вокруг сделки с недвижимостью народной артистки России Ларисы Долиной стало самым заметным негативным событием блогосферы в 2025 году. Совокупные охваты публикаций, посвященных этой истории, приблизились к 100 млн просмотров. Такие данные приводятся в исследовании "Ассоциации блогеров и агентств" (АБА), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В среднем за предыдущие 12 месяцев в Telegram имя Ларисы Долиной упоминалось около 1 900 раз в месяц. В сентябре же произошел рывок на 250% - до 5 212 упоминаний, а в ноябре взрыв дошел до своего пика: певицу в Telegram-каналах упомянули 13 750 раз за месяц по состоянию на 28 ноября 2025 года. Фактически можно говорить о том, что популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок. Суммарно публикации только за ноябрь собрали более 81 млн просмотров", - отметили аналитики АБА.

Существенный рост интереса подтверждается и данными поисковых запросов. Согласно статистике Yandex WordStat, после сентября 2025 года ежемесячное количество запросов, связанных с именем Ларисы Долиной, увеличилось более чем в три раза.

Резонансная история нашла отклик и в бизнес-среде. Ряд компаний, включая сеть Burger King и ресторан "Пушкинъ", обыграли ситуацию в своих маркетинговых коммуникациях, говорится в исследовании. Тема также получила развитие среди коллег артистки: певица Слава, к примеру, в своем видеообращении отметила, что сделки с недвижимостью у публичных лиц теперь вызывают повышенное внимание со стороны покупателей.