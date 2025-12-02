В Архангельской области число заболевших ОРВИ за неделю выросло почти на четверть

По данным регионального Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей темп прироста заболеваемости составил 24,4%

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. Количество случаев заболевания ОРВИ и гриппом в Архангельской области за прошедшую неделю выросло почти на четверть, с 7,1 тыс. до 8,8 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Роспотребнадзора региона.

"В Архангельской области за период с 24.11.2025 по 30.11.2025 зарегистрировано 8 865 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, в том числе 17 случаев гриппа <...>. В сравнении с предыдущей неделей темп прироста заболеваемости составил 24,4%", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, показатель заболеваемости всего населения составил 92,7 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 8,0%.