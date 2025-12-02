ГД освободила от обязательных работ родителей и опекунов детей с инвалидностью

Изменения внесены в закон "Об исполнительном производстве"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, освобождающий от наказания в виде обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей с инвалидностью.

Законопроект был инициирован правительством РФ. Изменения вносятся в статью 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (обязательные работы). По действующей статье обязательные работы не применяются к женщинам с детьми в возрасте до трех лет. Принятым законом данная норма распространяется на одиноких отцов таких детей, а также на усыновителей, опекунов и попечителей.

Кроме того, от обязательных работ будут освобождены мать или одинокий отец, усыновители, опекуны и попечители детей с инвалидностью.

Помимо этого, в КоАП прописывается право судебного пристава-исполнителя на обращение в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей до трех лет или детей с инвалидностью, а также лиц, которым назначено такое наказание, в случае признания их инвалидами I или II группы, наступления беременности или тяжелой болезни. Сейчас указанные граждане вправе обращаться с ходатайством самостоятельно. Однако, отмечается в пояснительной записке, некоторые не могут сделать это самостоятельно в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств.

Корреспондирующие изменения внесены в закон "Об исполнительном производстве". Соответствующий закон также принят на пленарном заседании.

"Принятый сегодня федеральный закон не только облегчит положение самих граждан, но и поддержит благополучие их семей, предотвращая дополнительные социальные трудности и страдания", - прокомментировал принятие закона председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.