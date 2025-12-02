На Эльбрусе временно закрывали канатную дорогу

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Работу очереди канатной дороги на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) приостанавливали. Об этом сообщали в Telegram-канале курорта.

"Канатная дорога Азау - Кругозор временно приостановлена", - говорилось в сообщении.

Позднее в администрации курорта сообщили о возобновлении работы очереди канатной дороги.

О причинах приостановки не сообщалось.

В новость внесены изменения (15:12 мск) - добавлена информация о возобновлении работы.