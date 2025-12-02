ГД приняла во II чтении проект о пересмотре зачета срока службы для дезертиров

Нововведения затронут и призывников, и контрактников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект, который в том числе предусматривает, что военнослужащим перестанут засчитывать срок прохождения службы уже спустя два дня после самовольного оставления части.

Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно действующим нормам, в срок военной службы не засчитывается время оставления военной части, если оно превышает 10 суток. Законопроектом предлагается сократить этот временной промежуток до двух дней. Нововведения затронут и призывников, и контрактников. Кроме того, срок службы призывников перестанут засчитывать, если они без уважительных причин опоздают с прибытием в военную часть больше чем на два дня.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки. Теперь документ также расширяет перечень уволенных со службы контрактников, обязанных компенсировать траты на их военную подготовку. Согласно действующим нормам, выпускников военных училищ и вузов увольняют с контрактной службы в том числе за нарушение обязательств по защите гостайны, а также если при проверке выясняется, что их действия создают угрозу безопасности РФ. Уволенные по этим причинам контрактники обязаны возместить траты на их военную подготовку.

Поправки уточняют, что компенсацию также должны будут выплатить контрактники, которых уволили за то, что они получили статус иноагента или ФСБ решила не допускать их к гостайне.

Если президент РФ подпишет закон, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.