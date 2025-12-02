На Дворцовой площади в Петербурге в новогоднюю ночь пройдет мультимедийное шоу

Также 20 декабря на площади будет установлена главная городская елка

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Основные торжества в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге пройдут на Дворцовой площади, где будет организовано мультимедийное шоу. Как сообщил на заседании городского правительства губернатор Петербурга Александр Беглов, всего в городе к Новому году и Рождеству подготовлено более 300 праздничных мероприятий.

"Нас ждет порядка 300 мероприятий. Главным центром торжеств будет безусловно Дворцовая площадь. 13 декабря на Дворцовой площади откроется главная рождественская горка, а ак", - сказал Беглов.

Как сообщил на заседании председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин, в новогоднюю ночь фасад Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой станет декорацией для празднования благодаря световой проекции, а мультимедийное представление подарит зрителям яркие рождественские образы, которые будут объединены под общим названием "Петербургские истории".

Беглов распорядился обеспечить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь.

Новогодний план мероприятий в Петербурге включает традиционную рождественскую ярмарку, открытие ледовых катков. В театрах, музеях и концертных залах Петербурга состоятся интерактивные программы и новогодние представления для детей и взрослых. Во всех районах города также идет подготовка праздничных мероприятий.