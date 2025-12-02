РСТ: курорты Шри-Ланки функционируют в обычном режиме

Ситуация после непогоды постепенно стабилизируется, отметили эксперты Российского союза туриндустрии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Курортная инфраструктура и аэропорты Шри-Ланки работают в обычном режиме, ситуация после непогоды постепенно стабилизируется, сообщили эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На сегодняшний день инфраструктура курортов и аэропорты работают в обычном режиме. Экскурсии проводятся по всем программам, кроме Нувара Элия, куда пути пока закрыты из-за подтопления местности и проблемой с поврежденными дорогами. Когда сообщение восстановится - пока точно не известно, власти прогнозируют, что на это понадобится минимум две недели. С побережья без проблем можно поехать в Яла, Эллу, Галле или отправиться на сафари", - рассказали в пресс-службе ITM Group.

По данным туроператора "Спектрум", ситуация на Шри-Ланке после прохождения циклона постепенно стабилизируется. Наиболее пострадавшими остаются горные и центральные районы страны, где сохраняется риск наводнений и оползней. Курортные зоны на побережье функционируют в штатном режиме: пляжный отдых безопасен, отели работают, туристическая инфраструктура восстановлена. В аэропорту действительно отмечались задержки рейсов, однако он не прекращал работу. На сегодняшний день воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

В компании также рассказали, что обстановка в центральной части острова (Сигирия, Канди, Нувара-Элия, Яла) еще не нормализована: уровень воды остается высоким, ряд дорог закрыт, фиксируются обвалы. В связи с этим экскурсионные поездки в данные районы временно приостановлены до восстановления транспортной инфраструктуры. Экскурсии и экскурсионные программы в другие части острова проводятся в плановом порядке. Исключение составляют маршруты, включающие посещение зон, пострадавших от стихии - высокогорных территорий и низменностей вблизи водоемов и дамб. Поездки в эти районы временно отменены до полного устранения последствий непогоды.