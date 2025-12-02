В Приангарье на трассе "Байкал" скопилось около 10 тыс. автомобилей

Для автомобилистов организуют ПВР

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Около 10 тыс. грузовиков и легковых машин скопилось на федеральной трассе "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области, где из-за непогоды и ДТП сложилась сложная дорожная обстановка. Для автомобилистов организуют ПВР на 549 человек, сообщает администрация Байкальского городского поселения в Приангарье по итогам заседания комиссии по ЧС.

"Был рассмотрен вопрос о ситуации на федеральной трассе Р-258 "Байкал". Там сложилась непростая обстановка из-за непогоды. Дорожная служба не смогла вовремя справиться со снегопадом, возникли автомобильные заторы, участниками которых стали преимущественно грузовики. Колонны стоящих автомобилей наблюдались на участках с 100-го км (Култук) до 184-го км (Выдрино). <…> Была озвучена и цифра скопившихся на трассе автомобилей в Слюдянском районе - около 10 тыс. грузовиков и легковушек. А это как минимум, столько же людей, застрявших на дороге. Прибавьте к этому мороз в 20 с лишним градусов", - говорится в сообщении.

По словам дежурного ФКУ Упрдор "Южный Байкал", затруднение движения наблюдается на нескольких участках трассы. "Сейчас там [с 100-го км (п. Култук, Иркутская область) до 356-го км (отворот на с. Кабанск, Республика Бурятия)] движение пока ограничено для большегрузных автомобилей до полуночи. Это необходимо для того, чтобы провести тщательную противогололедную обработку дорожного полотна", - сообщил ТАСС дежурный.

В администрации Байкальского городского поселения пояснили, что кроме непогоды причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. "Выезд на встречную полосу для обгона в сложных условиях блокирует движение и не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу", - отметили в администрации.

Председатель комиссии по ЧС - глава Байкальска Василий Темгеневский обратился к жителям Байкальска с просьбой воздержаться от поездок на личных автомобилях, чтобы "не усугублять движение по трассе, которое действует только по одной полосе".

Последствия непогоды в круглосуточном режиме устраняли шесть комбинированных дорожных машин и два автогрейдера. "Для водителей и пассажиров были организованы также стационарные пункты обогрева и питания возле Култука Ореховой, Утулика Солзана. <…> Комиссия решила приготовить пункт временного размещения людей в школе №10, в случае необходимости там могут разместить 549 человек. Также подготовлен запас питьевой воды, продуктов питания. Расчистят и вертолетную площадку", - пояснили в администрации.

О ситуации на трассе "Байкал"

Накануне на федеральной трассе Р-258 на границе Иркутской области и Республики Бурятия сложилась сложная дорожная ситуация. Из-за непогоды (морозы до минус 30 градусов, снегопад) и ДТП образовалась 80-километровая пробка из большегрузов и легковых автомобилей. Были организованы пункты обогрева.

По данным Иркутского УГМС, 2 декабря в районе Байкальска днем до минус 11 градусов, ночью до минус 18 градусов, снег.