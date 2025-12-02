В Подмосковье проживают более 600 человек старше 100 лет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Старейшей жительницей Московской области является Вера Николаевна Королева из Клина, в этом году ей исполнилось 111 лет. Всего же в регионе насчитывается свыше 600 человек, чей возраст превышает 100 лет, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

"В регионе проживают более 600 жителей старше 100 лет. Самой старейшей жительницей Московской области является Вера Николаевна Королева из Клина. В этом году она отпраздновала свой 111-й день рождения", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что жителям Подмосковья старше 80 лет к юбилейным датам вручается особый подарок от губернатора Московской области, один из главных символов народного промысла региона - Жостовский поднос. Начиная с 90-летия, женщины получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок, а мужчины отпраздновавшие 95-летний юбилей и старше - шуйский плед. Долгожители, отметившие столетие, дополнительно получают по 5 тыс. рублей.

"В этом году почти 45 тыс. долгожителей поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Отмечу, что из них почти 300 жителей отметили свой 100-летний юбилей. Подарки вручают по адресу проживания в день рождения или в другой удобный день, предварительно согласовав удобное время и дату", - процитировали в пресс-службе министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.