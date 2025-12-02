ТАСС публикует кадры прилета Уиткоффа в Москву

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа состоится после 17:00 по мск

ТАСС, 2 декабря. ТАСС публикует кадры прилета спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в аэропорт Внуково. Самолет приземлился около 13:46 по мск.

На фотографиях запечатлен момент посадки самолета.

Президент России Владимир Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится после 17:00 по мск.