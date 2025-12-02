ТАСС публикует кадры прилета Уиткоффа в Москву
Редакция сайта ТАСС
11:57
ТАСС, 2 декабря. ТАСС публикует кадры прилета спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в аэропорт Внуково. Самолет приземлился около 13:46 по мск.
На фотографиях запечатлен момент посадки самолета.
Президент России Владимир Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.
Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится после 17:00 по мск.