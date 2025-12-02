Сложные участки трассы "Байкал" расчищают порядка 30 спецмашин

Дежурят также две бригады дорожных рабочих и патрули ГИБДД

УЛАН-УДЭ, 2 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы продолжают расчистку от снега и льда сложных участков федеральной трассы "Байкал" на границе Бурятии и Приангарья для того, чтобы облегчить движение для большегрузных машин. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

В последние дни на автомобильной магистрали в районе южного побережья озера Байкал сложилась сложная транспортная обстановка. Она вызвана непогодой - осадками, 30-градусными морозами, снежными накатами на проезжей части. Ситуацию усугубляют ДТП с участием большегрузных машин. Ранее сообщалось о 85-километровой пробке и 10 тыс. скопившихся на трассе грузовиков и легковых автомобилей.

"На трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии в круглосуточном режиме продолжаются интенсивные работы по очистке снежного покрова. В работе задействованы более 28 единиц специализированной дорожной техники: 12 единиц комбинированных дорожных машин, 2 грейдера, 3 погрузчика, тягач, 2 МТЗ, 4 самосвала и 4 единицы вспомогательной дорожной техники. Дежурят две бригады дорожных рабочих и патрули ГИБДД", - сообщили в ведомстве.

Наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на участках со 126-го по 171-й км (поселок Мангутай - поселок Мурино Слюдянского района Иркутской области) и со 196-го по 204-й км (Кабанский район Республики Бурятия). С 100-го (поселок Култук Иркутской области) до 356-го км (отворот на село Кабанск, Республика Бурятия) с 12:00 (07:00 мск) 2 декабря до полуночи действует ограничение движения для большегрузных автомобилей для противогололедной обработки дороги. При этом для остальных видов транспорта движение открыто.

Вдоль трассы развернуты пункты стационарного и мобильного обогрева, организовано горячее питание, подвоз горючего. На территории Бурятии это 283-й км (город Бабушкин), 260-й км (вблизи поселка Клюевка) и 183-й км (село Выдрино). "Подвижный пункт обогрева и мобильный пункт связи выехал также в Кабанский район Бурятии", - добавили в Упрдор "Южный Байкал".

Из Иркутска дополнительно направлен передвижной пункт обогрева на 146-й км в районе города Байкальска, действует пункт обогрева на 127-м км в районе поселка Мангутай.