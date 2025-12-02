Число участников конкурса "Города для детей" в 2025 году вновь стало рекордным

В конкурсе приняли участие 311 муниципальных образований из 75 субъектов Российской Федерации

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Участниками всероссийского конкурса "Города для детей" в 2025 году стали 311 муниципальных образований из 75 регионов РФ. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, отметив, что по числу участников "снова побит рекорд".

"В 2025 году в нем [в конкурсе] приняли участие 311 муниципальных образований из 75 субъектов Российской Федерации. <…> Снова, дорогие коллеги, побит рекорд, в 2024 году участвовало 303 муниципальных образования из 67 регионов", - сказала она в ходе церемонии награждения победителей конкурса.

Сенатор также отметила, что с каждым годом работы участников становятся "совершенно другими". "Это очень зрелые, хорошо упакованные, как говорят сейчас, работы. <…> И, конечно, за каждым проектом, за каждым муниципальным образованием видна большая работа", - отметила Карелова.

Всероссийский конкурс "Города для детей" реализуется с 2010 года. Цель конкурса - содействие муниципальным образованиям в консолидации ресурсов для создания благоприятных условий развития и воспитания детей, обеспечения благополучия каждого ребенка, независимо от жизненных обстоятельств.