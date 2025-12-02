В ДНР возобновили судебное следствие по делу об убийстве журналиста Бентли

По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие ВС РФ применили к Расселу Бентли пытки и физическое насилие, после которых он погиб

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Донецкий гарнизонный военный суд возобновил судебное следствие по делу об убийстве в Донецке журналиста Рассела Бентли в 2024 году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"После удаления в совещательную комнату <...> возникла необходимость в возобновлении судебного следствия", - сказал судья. Представитель суда отметил в комментарии журналистам, что вынесение приговора перенесено.

Судебный процесс начался 5 декабря 2024 года, рассмотрение дела по существу - 20 декабря. В октябре того же года ГВСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова, обвиняемых в причастности к гибели журналиста Рассела Бентли и укрывательстве особо тяжкого преступления. По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие применили к Бентли пытки и физическое насилие, после которых он погиб. В тот же день они подорвали тротиловой шашкой автомобиль с телом журналиста. На следующий день они переместили останки тела, чтобы скрыть преступление.

Рассел Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США и вступил в ряды ополчения, взяв позывной Техас. Он принимал участие в ключевых сражениях в ходе конфликта.