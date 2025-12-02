Мишустин назвал приоритетом раскрытие творческого потенциала россиян

Реализуются инклюзивные инициативы и программы, внедряются инновационные технологии, позволяющие получать качественное и современное образование, в том числе профессиональное, строить карьеру, отметил премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии лауреатам и участникам торжественной церемонии вручения XIII Международной премии "Филантроп" отметил важность раскрытия творческого и интеллектуального потенциала граждан России.

"Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала каждого человека - одна из ключевых задач, поставленных президентом, и приоритетное направление деятельности правительства. Расширяется инфраструктура, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья, формируется безбарьерная среда. Реализуются инклюзивные инициативы и программы, внедряются инновационные технологии, позволяющие получать качественное и современное образование, в том числе профессиональное, строить карьеру", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что премия является важной частью этой работы: она подчеркивает ценность творчества конкурсантов, открывает новые имена, дает импульс развитию культурного пространства. "Четверть века этот уникальный благотворительный проект объединяет талантливых людей из разных регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, которые добились выдающихся результатов в области культуры и искусства", - добавил он.

Премьер поздравил лауреатов и дипломантов с заслуженными наградами и признанием. "Желаю всем дальнейших успехов, здоровья, счастья и всего наилучшего", - добавил Мишустин.

Церемония вручения премии проходит в Москве во вторник.