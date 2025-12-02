Более 300 классов школ Улан-Удэ перевели на дистант из-за ОРВИ

Также во всех городских детских садах и школах ограничили проведение массовых мероприятий

УЛАН-УДЭ, 2 декабря. /ТАСС/. Количество случаев заболевания ОРВИ растет в городе Улан-Удэ, на дистанционное обучение переведены свыше 300 классов городских школ, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

"На сегодня из-за роста уровня заболеваемости закрыты для посещения 10 групп в четырех городских детских садах. Кроме того, закрыты на карантин 318 классов, в которых обучаются 9 542 ученика - все дети переведены на дистанционное обучение", - сообщил мэр.

Он добавил, что во всех городских детских садах и школах ограничено проведение массовых мероприятий. "Принимаемые меры направлены на недопущение дальнейшего распространения инфекций, - пояснил Шутенков. - В обязательном порядке в городских школах и детских садах проводится влажная уборка, организованы проветривание и утренний фильтр. Врачи рекомендуют носить медицинские маски".

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 24 по 30 ноября в Бурятии зарегистрирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших возросло в 1,8 раза. "Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но наибольший ее рост зафиксирован среди детей школьного возраста. В структуре установленных респираторных вирусов выявлены риновирусы, парагрипп, бокавирусы и другие", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в республике продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием вируса A (H3N2). По сравнению с предыдущей неделей было зарегистрировано в 2,2 раза больше случаев заболевания гриппом.