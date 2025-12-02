На Ставрополье рассекретили дело против члена фашистского карательного батальона

В 1943 году Николай Таранов поступил на службу в немецкую армию и принимал участие в операциях против партизан и мирного населения

СТАВРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Управление ФСБ по Ставрополью рассекретило архивные материалы в отношении жителя Ставрополья, который в годы Великой Отечественной войны вступил в немецкий карательный батальон. После войны мужчина вновь вступил в ряды Красной армии, но позже был арестован, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.

"В ходе следствия установлено, что Таранов Н. П., являясь действующим военнослужащим, в августе 1941 года сдался в плен вражеским войскам. Весной 1943 года он поступил на службу в немецкую армию, где был зачислен рядовым в один из карательных батальонов <…> и принимал систематическое участие в карательных операциях против партизан и мирного населения", - говорится в сообщении.

Весной 1944 года Николай Таранов участвовал в операции против партизан в Лепельском районе Витебской области БССР. За проявленное усердие он получил бронзовую медаль и звание ефрейтора. "Возвращаясь из карательных экспедиций, совместно с немцами принимал участие в грабежах мирного населения и семей партизан. Награбленное имущество в местечке Бигосово менял на самогон и продукты питания", - говорится в обвинительном заключении, рассекреченном краевым управлением ФСБ.

Летом 1944 года мужчина вместе с немецко-фашистскими войсками бежал в Германию, где работал на различных предприятиях. После победы советских войск он находился в лагере репатриированных граждан и скрыл сотрудничество с вражескими войсками. В мае 1945 года он вступил в ряды Красной армии, после демобилизации вернулся на Ставрополье.

Органы безопасности установили факт совершения преступлений Тарановым в годы войны. В июне 1948 года он был арестован. Военный трибунал Белорусского военного округа приговорил его к 25 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на пять лет.