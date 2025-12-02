В Петербурге проведут рождественскую ярмарку в обновленном оформлении

Акцент сделают на историческую преемственность канонического Рождества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Рождественская ярмарка в Петербурге предстанет в обновленном оформлении. В этом сезоне будет сделан упор на историческую преемственность канонического Рождества, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на пресс-конференции в ТАСС.

"Совместно с комитетом по культуре нами разработана новая концепция ярмарки. Это традиции сквозь века с акцентом на историческую преемственность канонического Рождества. Сейчас, когда приоритетами России являются возрождение культурных кодов, укрепление национальной идентичности, поддержка традиционной семьи, через этот праздник укрепляется любовь к культуре собственной страны, уважение к традициям и доверие к семье и городу", - рассказал он.

На ярмарке будут представлены новые арт-объекты, среди которых "Русский медведь", и декорации. По словам Ситова, главной задачей было создать целостное пространство с эстетикой русской культуры, архитектурой усадеб, монастырских рынков и старорусских ярмарок.

Ярмарка откроется 13 декабря и продлится до 11 января.