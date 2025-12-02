В Австрии прошло перезахоронение останков советского солдата

Церемония состоялась на советском воинском захоронении Херцогенбург в федеральной земле Нижняя Австрия

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ХЕРЦОГЕНБУРГ /Австрия/, 2 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Посол России в Австрии Андрей Грозов, российские соотечественники и представители дипкорпуса стран СНГ приняли участие в церемонии перезахоронения останков неизвестного советского солдата, случайно обнаруженных австрийскими археологами в 2023 году.

"Этот год проходит под знаком 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, и сегодня, в преддверии Дня Неизвестного солдата, мы отдаем последний долг, провожаем героя, военнослужащего Красной армии, гвардейца, который пал в ходе Венской стратегической наступательной операции в марте - апреле 1945 года", - сказал Грозов. Церемония прошла на советском воинском захоронении Херцогенбург в федеральной земле Нижняя Австрия.

"За освобождение Австрии от нацизма сложили головы около 40 тыс. солдат и офицеров Красной армии различных национальностей. <...> Более 80 тыс. красноармейцев и советских узников концлагерей, угнанных на принудительные работы, были замучены. Мы преклоняем голову перед всеми павшими", - продолжал посол.

Как сообщили журналистам в австрийском исследовательском центре "Память", останки были обнаружены в населенном пункте Оберндорф-ин-дер-Эбене, община Херцогенбург, район Санкт-Пельтен. Судя по найденным на месте раскопок рядом со скелетом предметам, останки принадлежат военнослужащему Красной армии времен Второй мировой войны. Вместе с останками были обнаружены нагрудные знаки "Гвардия" и "Парашютист" без идентификационного номера, что не позволяет определить имя погибшего.

"Исходя из наличествующих архивных документов, число до сих пор не перезахороненных останков советских военнослужащих и гражданских пленных на территории Австрии составляет около 100. Как правило, речь идет о труднодоступных местах, гористой местности", - сказала журналистам руководитель ИЦ "Память" Юлия Эггер.

Согласно учетной карточке воинского захоронения от 10 декабря 1992 года, на кладбище Херцогенбург погребены 263 человека, в том числе 259 военнослужащих, один военнопленный и три гражданских. Из них 146 известных, 117 неизвестных.