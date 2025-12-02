В Вологодской области снимут ограничения по алкоголю на 30-31 декабря

Розничную продажу спиртных напитков также разрешат 7 января и 1 мая

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют отменить ограничения на розничную продажу алкоголя 30 и 31 декабря, 7 января и 1 мая. Соответствующие поправки к региональному закону поступили в областной парламент и были рассмотрены на заседании его коллегии, сообщила пресс-служба Вологодского заксобрания.

"Проектом закона области предлагается допустить розничную продажу алкоголя 30 и 31 декабря, в Рождество Христово - 7 января, Праздник весны и труда - 1 мая. Замечу, что в случае принятия закона розничная продажа алкоголя в магазинах будет разрешена уже в два последних дня текущего года. Но это не должно быть поводом для злоупотребления спиртными напитками. Призываю к разумному потреблению алкоголя и ведению здорового образа жизни даже в дни новогодних праздников", - привела пресс-служба слова председателя Вологодского заксобрания Романа Заварина.

Как отметил спикер, с 1 марта 2025 года розничная продажа алкогольной продукции в магазинах области допускается по будням только с 12 до 14 часов. Определен перечень дат, когда продажа алкоголя вовсе запрещена. Исключением являются новогодние праздники - с 1 по 6 января и 8 января, День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День Победы (9 мая). В эти дни продажа алкоголя разрешена в соответствии с федеральным законодательством с 8 до 23 часов.

Благодаря введению данных ограничений почти на треть снизилось количество правонарушений и преступлений с участием лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на 53% снизилась смертность от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, на 71% стало меньше случаев отравления спиртосодержащими жидкостями в сравнении с показателями аналогичного периода 2024 года, отметил Заварин.

Однако жители Вологодской области неоднократно обращались с просьбой смягчить введенные ограничения. Законопроект о смягчении ограничений будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента 10 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе.