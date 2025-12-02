Экс-сенатор Арашуков начал давать показания по делу о взятке в "Черном дельфине"

Заседание отложили на 8 декабря

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин" экс-сенатор Рауф Арашуков начал давать показания в суде по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

"Сегодня допрошен свидетель, подсудимый начал давать показания, заседание отложено на 8 декабря", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд уже выслушал показания более 20 свидетелей по делу и отказался удовлетворить ходатайство Арашукова о допросе начальника УФСИН России по Оренбургской области.

Арашуков стал обвиняемым по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, фигурант через адвоката передал взятку в 3 млн рублей сотруднику УФСИН России по Оренбургской области. Деньги предназначались для создания фигуранту привилегированных условий отбывания наказания в колонии. Как сообщал ТАСС, процесс идет на территории исправительного учреждения, где Арашуков отбывает наказание по первому уголовному делу.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации, в тот же день его арестовали. Также был взят под стражу его отец - экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года на основании решения присяжных заседателей приговорил Арашуковых к пожизненному заключению, признав виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО "Газпром" на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.