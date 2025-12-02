Врачи НИИ имени Склифосовского показали актерам "Склифа" работу скорой помощи

Актеры подчеркнули, что знакомство с реальной практикой экстренной медицины помогает им точнее воссоздавать профессиональную среду в кадре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Актеры сериала "Склиф" увидели, как в реальности организована работа в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи провели для них экскурсию по приемному отделению и показали, как распределяют пациентов по степеням тяжести, передает корреспондент ТАСС.

"Сериал "Склиф" снимался на основе флагманского центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в котором мы сейчас находимся. Это новое здание, которое работает несколько лет - это новое пространство с новым оборудованием, которое позволяет сосредоточить всю неотложную помощь и диагностику в одном месте", - рассказал журналистам директор института Сергей Петриков.

Во время осмотра актерам продемонстрировали отапливаемый бокс, куда поступают машины скорой помощи, и объяснили систему цветовой маркировки - от зеленой и желтой зон для более легких случаев до красной, предназначенной для самых тяжелых пациентов. "Этот корпус в сутки принимает по 250 человек с возможностью расширения до 900", - отметил заместитель главного врача института Александр Кондрашкин.

Актриса Анастасия Дворянская рассказала, что ее героиня - практикантка, устраивающаяся санитаром, поэтому от нее при создании образа требовалось не так много профессиональных знаний. "Опыт со "Склифом" был сложным, но очень интересным", - сказала она.

Актеры отметили, что знакомство с реальной практикой экстренной медицины помогает им точнее воссоздавать профессиональную среду в кадре и говорить "на языке врачей". Врачи института добавили, что корректное использование медицинской терминологии, включая профессиональный сленг, позволяет артистам достовернее передавать атмосферу работы экстренных служб.