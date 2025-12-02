Южно-Уральский госуниверситет будет готовить юристов для "Уралвагонзавода"

Соглашение заключили в рамках Челябинского промышленного форума

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Расположенный в Челябинской области Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) будет готовить юристов для кадрового резерва концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"). Выпускники будут работать на предприятиях концерна по всей стране, сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ.

"Соответствующее соглашение было заключено в рамках Челябинского промышленного форума. Подписи в документе поставили заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна "Уралвагонзавод" Роман Васиян и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер", - сказали в пресс-службе УВЗ.

По информации пресс-службы, основные цели сотрудничества между университетом и концерном - подготовка специалистов по направлению "Юриспруденция" и последующее их трудоустройство. Кроме того, стороны договорились организовать практическую подготовку и стажировку студентов. Планируется, что в рамках партнерства будущие юристы смогут проходить практику и получат возможность трудоустройства на любые предприятия концерна по всей стране.

"Ростех является лидером России по числу запатентованных решений, а УВЗ - один из крупнейших обладателей патентов в составе госкорпорации. Мы уделяем большое внимание надежной юридической защите своих прав и интеллектуальной собственности. Сотрудничество с Южно-Уральским университетом даст возможность формировать собственный кадровый резерв, начиная с этапа обучения студентов. Прохождение студентами стажировки на предприятиях концерна позволит погрузиться в специфику и юридические тонкости работы оборонно-промышленного предприятия, а также познакомиться с корпоративной культурой, что открывает для молодых людей возможность не только будущего трудоустройства, но и быстрой адаптации", - процитировали в пресс-службе заместителя генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна "Уралвагонзавод" Романа Васияна.

Там добавили, что в рамках партнерства специалисты концерна также будут курировать студентов на протяжении всего периода обучения, давать рекомендации при подготовке курсовых и дипломных работ, работать в рамках системы наставничества. В тесном взаимодействии с вузом будут разрабатываться нормативно-правовые документы, проекты и программы обучения в соответствии с потребностями предприятий концерна. Такие формы взаимодействия помогут расширить профессиональный кругозор студентов, привлечь на предприятия концерна высококвалифицированные кадры, позволят молодым работникам в будущем быстрее адаптироваться на новом рабочем месте.

О концерне и вузе

АО "Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.

Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии.