Мигрантам предложили запретить носить ножи

Изменения могут внести в статью 6 федерального закона "Об оружии"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с Михаилом Матвеевым внесла на рассмотрение в Госдуму проект закона о запрете ношения иностранцами и лицами без гражданства ножей хозяйственно-бытового назначения, конструктивно сходных с холодным оружием. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 6 федерального закона "Об оружии".

"На территории РФ запрещаются <…> ношение иностранными гражданами и лицами без гражданства холодного клинкового оружия, ножей, и иного оружия режущего, колющего, рубящего или смешанного действия, а также изделий, сертифицированных в качестве хозяйственно-бытового и производственного назначения, конструктивно сходные с оружием", - говорится в законопроекте.

Согласно данным МВД, которые приведены в пояснительной записке, растет число случаев использования холодного оружия мигрантами: в 2022 году сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято на 25,9% больше единиц холодного оружия, чем в 2021 году.

"Вместе с тем количество случаев использования иностранными гражданами ножей, которые по классификации не являются холодным оружием, по-прежнему остается высоким", - отмечается в записке.

Кроме того, по словам депутатов, продолжает расти число тяжких преступлений, совершаемых иностранцами с использованием ножей, которые по классификации не являются холодным оружием, растет и уровень террористической угрозы. Поэтому необходимо ввести на территории РФ для иностранцев и лиц без гражданства запрет на ношение ножей, которые по установленной классификации не являются холодным оружием, но используются ими в этом качестве, отмечают депутаты.