Латвийское гостелерадио LSM прекратит вещание на русском языке с 2026 года

LSM расторгнет трудовые договоры с 36 сотрудниками

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Латвийское гостелерадио LSM перестанет вещать на русском языке с 2026 года, в связи с чем расторгнет трудовые договоры с 36 сотрудниками. Об этом сообщила руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле.

По ее словам, в компании ожидаются структурные изменения, которые предусматривают отказ от вещания на русском языке. Лочмеле пояснила, что преобразования предполагают "объединение функций, сокращение их дублирования, более эффективное использование ресурсов и единую модель создания контента на всех языках".

Сообщается, что с 2026 года контент на русском языке будет представлен только в цифровом формате. После проведения преобразований около 70% материалов будут адаптироваться с латышского языка, оставшаяся часть будет посвящена авторскому контенту и комментариям актуальных социальных процессов.

LSM начало работу 1 января 2025 года, объединив телевидение и радио. СМИ публикует материалы на латышском, английском, русском языках, а также обеспечивает отдельные публикации на украинском, белорусском и польском.