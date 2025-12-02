От Дома прав человека отправили гуманитарную помощь для белгородцев

Она включает, в частности, продукты питания, средства гигиены, постельное белье и шесть мощных бензиновых генераторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА. 2 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводила фуру с гуманитарной помощью, которая доставит в Белгородскую область генераторы, вещи первой необходимости и игрушки, передает корреспондент ТАСС.

Очередная фура с помощью для жителей Белгородской области отправилась от Дома прав человека в Москве. Она доставит в том числе шесть мощных бензиновых генераторов для многодетных семей, которые из-за обстрелов ВСУ часто надолго остаются без электричества, и транспортное средство для перевозки раненых.

"Сегодня конвой уходит в Белгородскую область. Это вещи детям, это продукты питания, средства гигиены, постельное белье - все необходимое для людей, которые из-за агрессии украинских нацистов лишились жилья. Мы делаем все возможное, чтобы объединить усилия и помочь нашим людям", - сказала Москалькова.

Она отметила, что сегодня "уходит далеко не первый эшелон с гуманитарной помощь". "К нам приходит все больше людей из бизнеса, волонтеров, которые хотят помочь", - добавила Москалькова.

По информации в Telegram-канале омбудсмена, помощь была собрана благодаря акционерному обществу "Российский экспортный центр", Национальному центру помощи пропавшим и пострадавшим детям, благотворительному фонду "Святое Белогорье против детского рака", а также уполномоченному по правам человека в Белгородской области Жанне Киреевой.