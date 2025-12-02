В ЛНР открыли "парту героя" в честь Героя России Тибилова

Мероприятие завершилось уроком мужества от военнослужащих Росгвардии

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 декабря. /ТАСС/. Память Героя России Марата Тибилова увековечена в Луганской Народной республике, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северной Осетии.

"В Луганской Народной Республике в одной из санаторных школ-интернатов увековечили память Героя Российской Федерации майора Марата Тибилова, погибшего при исполнении воинского долга при отражении атак боевиков ВСУ в Курской области. Почетное право открыть "парту героя" было предоставлено ученикам школы, отличившимся в учебе, и офицеру Росгвардии", - говорится в сообщении.

Мероприятие завершилось уроком мужества. Военнослужащие Росгвардии рассказали о служебно-боевых задачах в ходе специальной военной операции, о защите мирного населения в регионе, продемонстрировали экипировку и вооружение, а также показали работу служебной собаки по поиску опасных предметов и правила оказания медицинской помощи раненым.

Открытие "парты героя" с размещенной информацией о майоре Росгвардии Марате Тибилове стало возможным благодаря инициативе командования подразделения ведомства, дислоцирующегося в районе населенного пункта, а также сослуживцев Героя России.

О Герое России

Марат Тибилов участвовал в специальной военной операции с первого дня, выполняя боевые задачи на Запорожье, в ДНР, ЛНР и Курской области. В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, дважды награжден орденами Мужества.

Майор Марат Тибилов был командиром огневой группы спецназа Росгвардии, 28 марта пресс-служба ведомства сообщила о его гибели в Курской области при выполнении служебно-боевой задачи. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин вручил Тибилову "Золотую Звезду" Героя России.