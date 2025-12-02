Исторический центр Омска сделают пешеходным на новогодние праздники

Перед Новым годом начнет работу проект "Зимний Любинский"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Петров/ ТАСС

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Исторический Любинский проспект в центре Омска, молодежной столицы РФ в 2025 году и культурной - в 2026 году, сделают пешеходным на все новогодние праздники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"С 31 декабря по 11 января Любинский проспект в Омске снова станет пешеходным. Кроме того, перед самым Новым годом начнет свою работу проект "Зимний Любинский". Творческие команды региона приготовили для наших жителей и гостей Омской области множество зимних развлечений", - написал Хоценко.

Ранее ТАСС сообщал, что с мая по конец сентября эту улицу в историческом центре Омска уже перекрывали на выходные с вечера пятницы для автомобильного движения в рамках проекта "Пешеходный Любинский". За четыре месяца мероприятия посетили более 1 млн человек, было проведено свыше 200 концертов, мастер-классов, спортивных и других активностей, включая федеральные и международные проекты.

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник рассказал ТАСС, что в этом году проект "Зимний Любинский", который раньше ограничивался только прилегающей к проспекту небольшой пешеходной улицей Музейной, охватит весь Любинский проспект, Городской сад, скверы им. Дзержинского и возле Омского драматического театра. "Это будет единая концепция украшения центра города к Новому году, большая новогодняя сказка", - отметил Колесник.

По его словам, по всей этой территории будут созданы праздничные локации, фотозоны, ледовые фигуры, смонтирована сцена для выступлений. "И, конечно, в новогоднюю ночь будет большая, яркая программа, поэтому приглашаем жителей и гостей Омска встретить здесь Новый год", - добавил зампред.

В 2025 году победителями конкурса за звание молодежной столицы России стали сразу два города - Омск и Пермь. Народное голосование проводилось Федеральным агентством по делам молодежи на Едином портале государственных услуг. Также Омск стал обладателем звания "Культурная столица 2026 года" по итогам конкурса среди городов России, в 2025 году это звание получил город Грозный.