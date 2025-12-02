Петербургские чиновники смогут лечиться по ДМС за счет бюджета

Услуги ДМС будут дифференцироваться в зависимости от категории и группы замещаемой должности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Госслужащие в Санкт-Петербурге смогут получать медицинское обслуживание по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) за счет городского бюджета, следует из городского закона, опубликованного на портале правовых актов.

"Застрахованными по программам добровольного медицинского страхования являются губернатор Санкт-Петербурга, лица, замещающие государственные должности Санкт-Петербурга, государственные гражданские служащие Санкт-Петербурга и в установленных статьей 3 настоящего закона Санкт-Петербурга случаях члены их семей", - говорится в тексте документа.

Услуги ДМС дифференцируются в зависимости от категории и группы замещаемой должности. Для госслужащих, относящихся к категории "руководители", возможность медобслуживания по договорам ДМС распространяется и на членов семей, указано в законе.

"Дополнительная гарантия в виде права на добровольное медицинское страхование предоставляется губернатору Санкт-Петербурга, лицам, замещающим государственные должности Санкт-Петербурга, и государственным гражданским служащим Санкт-Петербурга на период замещения указанных должностей", - отмечается в документе. В нем также говорится, что ДМС будет осуществляться не ранее 1 января 2026 года.