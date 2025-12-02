В Подмосковье опровергли информацию о введении штрафов за склонение к аборту

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что Мособлдума планирует рассмотреть законопроект, которым предлагается законодательно закрепить действующие в регионе меры по профилактике абортов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Информация о планах по введению в Московской области штрафов за склонение женщин к аборту не соответствует действительности, об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Мособлдума планирует установить штрафы за склонение женщин к аборту.

"Мособлдума в ходе ближайшего заседания планирует рассмотреть законопроект, которым предлагается законодательно закрепить действующие в регионе меры по профилактике абортов. Также проект закона устанавливает норму о том, что склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Московской области не допускается. При этом в текущей редакции документа штрафов не предусмотрено", - сказал Голубев, которого процитировали в пресс-службе областной думы.

Он добавил, что законопроект разработан в целях профилактики и снижения количества абортов в Подмосковье, а также повышения рождаемости. "Но при этом считаем нецелесообразным вводить административную ответственность за склонение к абортам", - подчеркнул Голубев.

В пресс-службе рассказали, что в законопроекте прописываются мероприятия по предупреждению искусственного прерывания беременности. Среди них cоздание центров медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам. Также планируется предусмотреть информирование женщин о негативном влиянии аборта на организм и возможных осложнениях. Помимо этого, будущим законом предлагается закрепить внедрение в работу врачей специальных речевых модулей для создания у женщин положительных установок на рождение детей, мотивационное анкетирование и другие меры.