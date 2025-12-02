Для освещения визита Путина в Нью-Дели аккредитованы около 400 журналистов

Президент РФ посетит Индию с госвизитом 4-5 декабря

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 400 журналистов аккредитованы для освещения визита президента РФ Владимира Путина в Индию, что говорит о высоком интересе к этому событию. Об этом заявил представитель индийского МИД.

"Около 400 журналистов аккредитованы, - сказали он. - Это важный визит, к нему большой интерес".

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.