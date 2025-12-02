ТАСС публикует видео прогулки Уиткоффа, Кушнера и Дмитриева в Москве

После обеда в одном из московских ресторанов они прошлись по центру столицы

ТАСС, 2 декабря. ТАСС публикует видео прогулки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в сопровождении спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, после обеда в одном из московских ресторанов они прошлись по центру столицы, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали. По Москве Уиткофф передвигается на автомобиле Aurus.

На 2 декабря у них также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.