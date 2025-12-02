В Ухте все школьники перейдут на дистант из-за ОРВИ

Решение связано с ростом заболеваемости среди несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 2 декабря. /ТАСС/. Школьники города Ухты Республики Коми перейдут с 3 по 9 декабря на дистанционное обучение из-за увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом. Отменены и дополнительные мероприятия для детей, сообщила врио главы Ухты Марина Метелева.

Ранее три школы и 16 классов в пяти школах Ухты были закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу.

"Сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение временно перевести школьников на дистанционное обучение. С 3 по 9 декабря включительно школьники с 1-го по 10-й класс перейдут на онлайн-занятия, ученики 11 классов начнут учиться дистанционно с 4 декабря [одиннадцатиклассники пишут 3 декабря итоговое сочинение]", - сообщила Метелева в своем телеграм-канале.

Решение связано с ростом заболеваемости среди несовершеннолетних, о чем сообщили начальник ухтинского отдела Роспотребнадзора Александра Повалишина и главный врач детской больницы Марат Нуриев. Большинство заболевших - дети, не прошедшие вакцинацию от гриппа.

Помимо школьных занятий, с начала указанного периода отменяются кружковые занятия, спортивно-массовые и культурно-развлекательные мероприятия для детей. Это позволит минимизировать риски распространения инфекции и обеспечить безопасное образование для наших учеников, пояснила руководитель муниципалитета.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, за прошлую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось более 9,1 тыс. человек, том числе 5,3 тыс. детей. Неделей ранее было 6,6 тыс. заболевших, в том числе 3,7 тыс. детей. Уровень заболеваемости находится ниже порогового на 25,5%. В материале от больных определяются вирусы гриппа А(H3N2) и A(H1N1)pdm09, также циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.