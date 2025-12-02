Казаки из ДНР готовы включиться в защиту инфраструктурных объектов

Минобороны и Всероссийское казачье общество подписали соглашение о включении казачества в мобилизационный людской резерв страны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Казаки из Донецкой Народной Республики (ДНР) готовы включиться в защиту инфраструктурных объектов и войти в состав мобилизационного резерва России, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества (ВсКО) со ссылкой на атамана Виталия Кузнецова.

В ноябре Министерство обороны РФ и Всероссийское казачье общество подписали первое соглашение о включении казачества в мобилизационный людской резерв России. Оно позволит укрепить силовой блок страны представителями общества, в частности, обеспечить охрану инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба, Кузнецов провел встречу с казаками в ДНР. "Я увидел, что люди готовы включиться в защиту критически важных объектов инфраструктуры, территориальную оборону, в создание мощнейших казачьих обществ здесь, на территории республики", - цитирует пресс-служба атамана.

На встрече, помимо включения казаков в мобилизационный резерв, обсуждалось формирование в регионе окружного казачьего общества, которое впоследствии будет включено в состав ВсКО. Кузнецов поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина в системное развитие казачества в республике.

Также в пресс-службе сообщили, что атаман в зоне СВО наградил отличившихся казаков медалями ВсКО. Делегация общества передала солдатам гуманитарную помощь: бойцам казачьей разведывательной бригады "Терек" передали два внедорожника от губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, разведывательные БПЛА, инструменты, снаряжение и генераторы, а воинам казачьего батальона БАРС-15 "Ермак" - автомобиль УАЗ, генераторы и другие необходимые вещи.