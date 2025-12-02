Кириенко: благодаря ассоциации "Я горжусь" студенты все больше поддерживают СВО

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ассоциация студенческих патриотических клубов "Я горжусь" способствует росту поддержки специальной военной операции среди студентов. На это указал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в своем приветственном слове участникам конгресса ассоциации.

"Объединяя студентов из всех регионов, ассоциация "Я горжусь" способствует развитию чувства сопричастности к судьбе Отечества. Отмечается активная поддержка студентами участников специальной военной операции, выражающаяся в различных формах помощи", - зачитал приветствие Кириенко референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов.

Кириенко также выразил уверенность в том, что работа конгресса послужит стимулом для дальнейшего развития молодежных инициатив и внесет вклад в достижение благополучия России.

На мероприятии лично побывал Герой России, председатель Правления Движения Первых Артур Орлов. Он отметил, что на конгрессе собрались более 450 руководителей патриотических клубов, которые обмениваются опытом, знаниями, своими инициативами с целью создания еще более интересных патриотических проектов, которые помогут воспитать новое поколение патриотов. "Я уверен, активная социальная позиция нашей молодежи - главный стимул для созидания", - заключил он.

Ассоциация студенческих патриотических клубов "Я горжусь" создана в 2021 году, она включает в себя более 470 клубов по всей стране и насчитывает более 48 000 членов ассоциации.

Конгресс направлен на формирование повестки развития молодежного патриотического движения, создание персональных траекторий развития участников и выработку совместных решений для реализации инициатив в 2026 году.

Мероприятие проходит с 1 по 5 декабря 2025 года. Помимо активистов, оно также объединяет лидеров студенческих сообществ, экспертов, представителей органов власти и общественных организаций со всех регионов России. Пленарная дискуссия стала площадкой для диалога о развитии молодежных и патриотических проектов в образовательной среде.