Россияне остаются в самолете, севшем из-за тумана в Актау вместо Актобе

Аэропорт Актобе в Казахстане ранее предупредил о задержке рейсов из-за тумана

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Россияне остаются на борту самолета, совершавшего рейс из Стамбула в Актобе и севшего из-за тумана в Актау. Об этом сообщили в кол-центре аэропорта в Актау.

"Самолет находится в аэропорту в Актау, на стоянке. Это рейс из Стамбула. Некоторые из пассажиров остаются на борту. <...> Все оставшиеся на борту - россияне. Из-за тумана самолет не смог сесть в Актобе", - сообщили корреспонденту ТАСС в кол-центре аэропорта.

Там также отметили, что самолет отказались покинуть 16 человек. Представительство авиакомпании оформляет для них билеты на рейс на среду до Актобе.

"Международный аэропорт Актау сообщает, что рейс PC240 авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший перелет по маршруту Стамбул - Актобе, был вынужденно перенаправлен в Актау из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в 14:26 по местному времени (12:26 мск)", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что "пассажирам рейса, согласно информации представительства авиакомпании, были предложены гостиница и варианты дальнейшей доставки до Актобе". "На борту остаются 16 пассажиров, отказывающихся покинуть воздушное судно. Представительство авиакомпании осуществляет оформление билетов на ближайший рейс Актау - Актобе, вылет которого запланирован на завтра. После завершения оформления ожидается, что пассажиры покинут борт", - говорится в тексте.

