Путин направил приветствие участникам награждения премией "Возвращение в жизнь"

Паралимпийское движение объединяет в своих рядах сильных духом людей, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь" и отметил, что паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных и сильных духом людей.

"Паралимпийское движение объединяет в своих рядах мужественных, целеустремленных, сильных духом людей, которые смогли преодолеть трудности, добились серьезных успехов в спорте и помогли другим поверить в себя, в свои возможности. Отрадно, что в нынешнем году российские спортсмены вновь продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и командную сплоченность и по праву стали победителями и призерами чемпионатов мира и Европы", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также поздравил всех лауреатов, спортсменов-паралимпийцев, их тренеров и наставников, общественных деятелей, организаторов с высокой, заслуженной наградой.

"Уверен, что премия "Возвращение в жизнь" и впредь будет выполнять важную, благородную миссию, вносить значимый вклад в продвижение ценностей паралимпизма в нашей стране", - добавил Путин и пожелал новых свершений и всего самого доброго.

2 декабря в Дзержинске проходит церемония награждения премией "Возвращение в жизнь", инициаторами которой выступает Паралимпийский комитет России совместно с правительством Нижегородской области при поддержке Министерства спорта РФ. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Лауреаты XIX церемонии - спортсмены-паралимпийцы, показавшие выдающиеся спортивные результаты на чемпионатах мира и Европы в 2025 году, а также тренеры, обеспечившие подготовку спортсменов, и граждане, внесшие большой вклад в развитие Паралимпийского движения в нашей стране.