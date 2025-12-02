Дипломатам удалось убедить россиян покинуть внепланово севший в Актау самолет

Их разместят в гостинице

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Россиян, которые отказывались покинуть внепланово севший в Актау самолет турецкой авиакомпании Pegasus, удалось убедить покинуть воздушное судно. Их разместят в гостинице, права граждан будут соблюдены, сообщили в генеральном консульстве РФ в Уральске.

"В отношении ситуации с российскими гражданами, следовавшими чартерным рейсом из Стамбула в Актобе. При активном участии генконсульства удалось убедить группу российских граждан покинуть приземлившийся из-за сложных метеоусловий <...> самолет и направиться в гостиницы под гарантии агента турецкого авиаперевозчика Pegasus в Казахстане - компании "Трансавиа" - по оплате проживания и дальнейшего следования пассажиров регулярными прямыми и стыковочными рейсами из Актау в Актобе. Все законные права наших граждан будут соблюдены", - говорится в сообщении.

Агентство Казинформ сообщало, что в аэропорту Актобе 2 декабря был туман, из-за чего несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в том числе самолет из Стамбула. На его борту находились граждане России, воздушное судно приземлилось в Актау. Представитель Pegasus сообщил ТАСС, что ситуация была штатной, а пассажиры, которые отказывались покинуть борт, получили билеты на другие рейсы.