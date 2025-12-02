Трансляция

Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники. Видеотрансляция завершена

Всего учреждено 20 наград за достижения в научно-технической сфере, из них 5 присуждаются за исследования в сфере обороны и безопасности

Премьер-минстр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники, а также медицины. Всего учреждено 20 наград за достижения в научно-технической сфере, из них 5 присуждаются за исследования в сфере обороны и безопасности. Также установлено семь премий по медицинскому профилю для укрепления научного потенциала страны и поощрения творческой активности начинающих исследователей. Церемония награждения проходит каждый год.