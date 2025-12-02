Пробки в Москве достигли восьми баллов

Интенсивное движение наблюдается преимущественно в центре города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерние час пик 2 декабря оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ситуация на дороге оценивается в 8 баллов. Интенсивное движение преимущественно в центре города. Средняя скорость движения в городе - 28 км/ч", - говорится в сообщении.

По данным дептранса, интенсивное движение сейчас на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода, внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, Кремлевской набережной в направлении улицы Моховая.

Для поездок в центральной части рекомендуется использовать городской транспорт.