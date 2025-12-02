Роскомнадзор в ноябре отразил DDoS-атаку длительностью почти четверо суток

Также за месяц было заблокировано 6 795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в ноябре отразили самую продолжительную в своей практике распределенную атаку типа DDoS, которая длилась 3 дня 22 часа 20 минут. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

"В ноябре 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отразили 1 069 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, топливно-энергетического, транспортного, финансового, промышленного секторов и операторов связи. Максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 3 дня 22 часа 20 минут", - говорится в сообщении.

Основным вектором атак стала телекоммуникационная отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. По данным Роскомнадзора, чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Индонезии, Германии, Бразилии и Японии.

Помимо отражения DDoS-атак, в ноябре было заблокировано 6 795 фишинговых ресурсов и 295 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение. Также специалисты выявили и устранили 559 нарушений маршрутизации трафика со стороны 148 организаций.