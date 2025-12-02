ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Ректор МГУ удостоен премии правительства за развитие Кавказской обсерватории МГУ

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин вручил Виктору Садовничему диплом лауреата
Редакция сайта ТАСС
15:39

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий был удостоен премии правительства РФ в области науки и техники за создание, развитие и научные достижения астрономического учебно-научного комплекса "Кавказская горная обсерватория МГУ".

Диплом лауреата 2 декабря вручил ректору глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Премии правительства России в области науки и техники существуют с 1994 года. Они присуждаются ежегодно за выдающиеся результаты в научно-исследовательской деятельности, создание новых технологий и образцов техники, а также за значительный вклад в развитие медицинской науки и практики. Размер премии - 2 млн рублей.

Кавказская горная обсерватория - это современный научный и учебный центр, созданный университетом в 2014 году. Она находится на высокогорном плато Шатджатмаз в Карачаево-Черкесии. Обсерваторию построили, потому что ученым и студентам МГУ и других российских вузов требовалась современная площадка для наблюдений и практики. Место выбрали не случайно: здесь чистого неба больше половины ночей в году, что важно для астрономии.

Строительство началось в 2006 году. Сейчас научные работы ведутся на двух современных телескопах: SAI25 - с зеркалом диаметром 2,5 метра, RC600 - 60-сантиметровый рефлектор системы Ричи-Кретьена. Помимо исследований, центр развивает астрономическое приборостроение и дает студентам возможность работать на новейшем оборудовании. 

РоссияСадовничий, Виктор Антонович