Ректор МГУ удостоен премии правительства за развитие Кавказской обсерватории МГУ

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин вручил Виктору Садовничему диплом лауреата

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий был удостоен премии правительства РФ в области науки и техники за создание, развитие и научные достижения астрономического учебно-научного комплекса "Кавказская горная обсерватория МГУ".

Диплом лауреата 2 декабря вручил ректору глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Премии правительства России в области науки и техники существуют с 1994 года. Они присуждаются ежегодно за выдающиеся результаты в научно-исследовательской деятельности, создание новых технологий и образцов техники, а также за значительный вклад в развитие медицинской науки и практики. Размер премии - 2 млн рублей.

Кавказская горная обсерватория - это современный научный и учебный центр, созданный университетом в 2014 году. Она находится на высокогорном плато Шатджатмаз в Карачаево-Черкесии. Обсерваторию построили, потому что ученым и студентам МГУ и других российских вузов требовалась современная площадка для наблюдений и практики. Место выбрали не случайно: здесь чистого неба больше половины ночей в году, что важно для астрономии.

Строительство началось в 2006 году. Сейчас научные работы ведутся на двух современных телескопах: SAI25 - с зеркалом диаметром 2,5 метра, RC600 - 60-сантиметровый рефлектор системы Ричи-Кретьена. Помимо исследований, центр развивает астрономическое приборостроение и дает студентам возможность работать на новейшем оборудовании.