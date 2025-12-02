Статья о Чарли Кирке стала самой читаемой в англоязычной "Википедии" в 2025 году

На следующий день после убийства активиста материал прочитали почти 15 млн раз

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Статья об американском консервативном активисте Чарли Кирке собрала наибольшее число просмотров в "Википедии" на английском языке в 2025 году. Об этом сообщила некоммерческая организация Wikimedia Foundation.

"Самая читаемая статья в англоязычной "Википедии" в этом году была посвящена Чарли Кирку", - говорится в сообщении. "На следующий день (после убийства активиста - прим. ТАСС) статью о Кирке прочитали почти 15 млн раз", - уточнили в организации.

Второе место в рейтинге фонда заняла статья "Смерти за 2025 год", посвященная гибели известных людей со всего мира. На третьем месте оказался американский серийный убийца Эд Гейн, о биографии которого в 2025 году был снят сериал. Четвертое место досталось президенту США Дональду Трампу, пятое - Папе Римскому Льву XIV.

Статья о Чарли Кирке также заняла лидирующую позицию в рейтинге наиболее популярных политических деятелей, куда попали в том числе американский предприниматель Илон Маск, новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Чарли Кирк - американский политический активист, предприниматель. В сентябре 2025 года в 31-летнего Кирка стреляли во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов.