В Петербурге проверили постановку на воинский учет у 1,5 тыс. человек на стройке

В ходе проверки были выявлены граждане, которые нарушили миграционное законодательство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. человек, получивших российское гражданство, проверили на постановку на воинский учет сотрудники СК России, военного комиссариата при поддержке росгвардейцев на строительной площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Сотрудники ОМОН "Бастион" главного управления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказали силовую поддержку СК России, представителям военного комиссариата и военной полиции в проведении планового рейда на одной из стройплощадок Северной столицы. Мероприятие было направлено на установление лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет. В ходе рейда проверено более 1,5 тыс. граждан, в том числе иностранных", - говорится в сообщении.

В военный комиссариат были доставлены для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет 57 человек. Также были выявлены граждане, которые нарушили миграционное законодательство, решается вопрос об их привлечении к ответственности вплоть до выдворения с территории Российской Федерации.