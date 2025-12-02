Посольство РФ назвало противоречивыми сообщения о захвате самолета в Казахстане

В дипведомстве заверили, что ситуация находится на контроле

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Казахстане выразило недоумение по поводу сообщений СМИ о якобы захвате российскими пассажирами самолета в Казахстане.

"Посольство России в Казахстане проинформировано об опубликованном в некоторых Telegram-каналах противоречивом материале о "нескольких десятках россиян, захвативших самолет, севший в степи Казахстана", - отметили корреспонденту ТАСС в пресс-службе диппредставительства. В посольстве указали, что совместно с генеральным консульством РФ в Уральске было установлено, что "из-за нелетной погоды борт турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, направлявшийся в казахстанский Актобе из Стамбула, был перенаправлен в аэропорт города Актау".

"Группа из 16 человек, из которых 11 - это граждане России, согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные прямые и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря", - добавили в пресс-службе. Агент Pegasus Airlines в Казахстане - компания "Трансавиа" - получила гарантии турецкого авиаперевозчика по оплате проживания и дальнейшего следования пассажиров ближайшими рейсами. Генконсульство России в Уральске и посольство в Казахстане держат ситуацию на контроле, заверили в дипведомстве.

Агентство Казинформ сообщало, что в аэропорту Актобе 2 декабря был туман, из-за чего несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в том числе самолет из Стамбула. На его борту находились граждане России, воздушное судно приземлилось в Актау. Представитель Pegasus сообщил ТАСС, что ситуация была штатной, а пассажиры, которые отказывались покинуть борт, получили билеты на другие рейсы.