Россияне покинули внепланово севший в Актау борт

Пассажиры воспользуются другими рейсами, сообщили в генеральном консульстве РФ в Уральске

Редакция сайта ТАСС

© Марина Лысцева/ ТАСС, архив

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Россиян, которые отказывались покинуть внепланово севший в казахстанском Актау самолет турецкой авиакомпании Pegasus, удалось убедить покинуть воздушное судно. Они будут размещены в гостинице и затем отправятся другими рейсами до места назначения - аэропорта Актобе, сообщили в генеральном консульстве РФ в Уральске.

"В отношении ситуации с российскими гражданами, следовавшими чартерным рейсом из Стамбула в Актобе. При активном участии генконсульства удалось убедить группу российских граждан покинуть приземлившийся из-за сложных метеоусловий самолет и направиться в гостиницы под гарантии агента турецкого авиаперевозчика Pegasus в Казахстане - компании "Трансавиа" - по оплате проживания и дальнейшего следования пассажиров регулярными прямыми и стыковочными рейсами из Актау в Актобе. Все законные права наших граждан будут соблюдены", - говорится в сообщении.

В посольстве России в Казахстане отметили, что проинформированы о размещенном "в некоторых Telegram-каналах противоречивом материале о "нескольких десятках россиян, захвативших самолет, севший в степи Казахстана". Борт, как отметили в посольстве, приземлился в Актау вместо Актобе из-за погодных условий. "Группа из 16 человек, из которых 11 - это граждане России, согласилась покинуть борт и поехать в гостиницу под гарантии бронирования билетов на регулярные прямые и стыковочные рейсы до Актобе 3 декабря", - добавили в дипмиссии. Российские дипломаты держат ситуацию на контроле.

Агентство Казинформ сообщало, что в аэропорту Актобе во вторник был туман, из-за чего ряд рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в том числе самолет из Стамбула. На его борту находились граждане России, воздушное судно приземлилось в Актау. Представитель Pegasus сообщил ТАСС, что ситуация была штатной, а пассажиры, которые отказывались покинуть борт, получили билеты на другие рейсы.