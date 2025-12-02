В Воронеже обсудили преимущества разных систем муниципального управления

В городе начался второй модуль программы "Школа мэров"

ВОРОНЕЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Преимущества одноуровневой и двухуровневой систем муниципального управления обсудили на пленарном заседании в рамках второго модуля программы "Школа мэров" для шестого потока в Воронеже, передает корреспондент ТАСС.

20 марта 2025 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 33-ФЗ, определяющий порядок организации одноуровневой системы местного самоуправления - городских и муниципальных округов. При этом для ряда регионов, имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности, закон оставляет возможность сохранить двухуровневую систему, с отдельными администрациями городских и сельских поселений и муниципальных районов.

"Такой тезис бытует, что если одноуровневая модель, то человек из какого-то села [должен] ехать в администрацию, в районный центр, сколько-то километров и так далее. Но кто перешел на одноуровневую модель, понимают, что здесь определенная неточность такого аргумента, потому что для обывателя в техническом смысле меняется только вывеска на сельсовете. Просто статус муниципального образования прекратился. А так - тот же набор муниципальных услуг, те же лица даже, наверное", - задал тон дискуссии заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов.

Опыт участников форума

Маслов рассказал о своем опыте работы во главе крупного пригородного муниципалитета, Новоусманского района, и о том, что в начале этой работы сам хотел превратить его в муниципальный округ, не получил одобрения губернатора и со временем сам пересмотрел свое мнение.

"В Воронежской области у нас сельских депутатов порядка 4 тыс. Вот этот местный актив при переходе на одноуровневую модель просто дезавуируется и дальше куда-то направляет свои консолидированные усилия. <…> Вот этот риск мы видим, и в том числе видели, что все-таки в селах люди нуждаются в том, чтобы регулировать какую-то свою социокультурную среду, чтобы иметь своих представителей. <…> Законодательство нам сегодня позволило выбирать, мы выбрали двухуровневую модель, и не жалеем", - резюмировал Маслов.

В то же время глава Дновского муниципального округа Псковской области Владимир Цветков полагает, что активным сельским депутатам можно предложить альтернативу в виде развития территориального общественного самоуправления - создания объединений по месту жительства с целью решения вопросов благоустройства, организации досуга и других подобных практических дел.

Представитель собрания депутатов городского округа Махачкала Магомед Магомедов раскритиковал многоуровневую систему управления внутри города, не так давно отмененную в дагестанской столице. Он полагает, что одноуровневая система в целом эффективнее и "могла бы дать больше выгоды в фактическом отношении", но двигаться к ней нужно небольшими шагами. Так, в Дагестане в качестве варианта ее внедрения рассматривают возможность создания органов управления в местах компактного расселения каждой из многочисленных народностей.