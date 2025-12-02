В Кирове планируют открыть три новых школы

В 2025 году в городе открылись пять учебных учреждений

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. В Кирове начали работу пять новых школ в 2025 году, еще три планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В 2026 году будут введены в эксплуатацию еще три школы: в Ленинском и Первомайском районах Кирова, а также в микрорайоне Долгушино", - говорится в сообщении.

По словам зампреда областного правительства Светланы Шумайловой, в этом учебном году пять новых школ приняли учеников. "Пять новых современных школ распахнули свои двери для юных жителей нашего города, в том числе кировская школа №23, построенная в 2024 году в микрорайоне Урванцево. Лицей информационных технологий №28 Кирова и Кировский физико-математический лицей переехали в просторные здания по новым адресам. Новые корпуса, соответствующие всем современным стандартам, появились у Инженерно-железнодорожного лицея и школы с углубленным изучением отдельных предметов №32 Кирова", - сообщила Шумайлова.