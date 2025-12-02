В Заполярье людям с инвалидностью могут оплатить проезд к месту лечения

Материальная помощь может составлять 30 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Люди с инвалидностью, а также их сопровождающие могут получить до 30 тыс. рублей материальной помощи на оплату проезда к месту лечения или реабилитации при отсутствии возможности оплаты за счет средств других источников. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Мурманской области

Ранее в СМИ появилась информация, что в некоторых регионах России, в частности в Мурманской области, жители с онкологическими заболеваниями получали отказ от муниципальных властей компенсации стоимости оплаты проезда до места лечения, при этом не указано, оформлена ли у них инвалидность.

"Может быть оказана материальная помощь в связи с проездом инвалида и сопровождающего его лица, ребенка-инвалида и сопровождающего его родителя или законного представителя к месту лечения, реабилитации, консультации, обследования и обратно в медицинские организации, расположенные на территории РФ, при отсутствии возможности оплаты проезда за счет средств других источников, но не более 30 тыс. рублей одному инвалиду. Выплата сопровождающему лицу может предоставляться в пределах этой суммы", - сказал собеседник агентства.

В правительстве отметили, что компенсация стоимости проезда именно больным онкологией законодательно не предусмотрена, как и другим пациентам с другими заболеваниями, не имеющим инвалидности. Центр социальной защиты по закону может компенсировать проезд только людям с инвалидностью, а муниципальные власти рассматривают выделение материальной помощи по каждому конкретному случаю исходя из бюджетных возможностей, в том числе в результате рассмотрения заявлений комиссией или после обращений в прокуратуру.

При этом законодательно выделение материальной помощи от муниципальных властей на компенсацию проезда больным к месту лечения и обратно не предусмотрено.