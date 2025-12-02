Мишустин: "Приоритет-2030" - основа для развития вузов, работающих с предприятиями

Премьер-министр РФ отметил, что требуется концентрация кадровых, финансовых и инфраструктурных ресурсов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Программа "Приоритет - 2030" является основой для развития вузов, не только готовящих квалифицированных специалистов, но и сотрудничающих с предприятиями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премии правительства в области науки и техники.

Глава кабмина отметил вклад ученых в отечественные и мировые фундаментальные и прикладные знания. По его словам, необходимо иметь больше практически ориентированных решений, разработанных на отечественной базе, и востребованных в обществе и экономике. Кроме того, требуется концентрация кадровых, финансовых и инфраструктурных ресурсов.

"На что в том числе нацелили программу академического лидерства "Приоритет-2030" как основу для развития университетов, способных не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и сотрудничать с предприятиями - заказчиками технологий", - пояснил Мишустин.

Глава кабмина указал, что на базе таких консорциумов реализуются "сотни инициатив стратегического значения", а также привлекаются миллиарды рублей частных капиталовложений.

На сегодняшний день 50 передовых инженерных школ работают в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и научными организациями. Также действуют более 500 студенческих конструкторских бюро по десяткам отраслевых и технологических направлений, поделился цифрами Мишустин.

"Для молодых людей, которые хотят реализовать себя в инновационном бизнесе, активно развиваем университетское технологическое предпринимательство", - сказал глава кабмина, добавив, что участниками такого рода деятельности являются сотни тысяч студентов из более чем 450 вузов страны.