В Подмосковье обработают более 23 тыс. га земли от борщевика в 2026 году

Основным методом обработки территорий от сорняка остается химический

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 23 тыс. га муниципальной земли планируется обработать от борщевика Сосновского в Московской области в 2026 году. Работы пройдут в два этапа, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В 2026 году в регионе обработают [от борщевика Сосновского] более 23,4 тыс. га муниципальной земли. Работы организуют в два этапа: с мая по июнь, затем повторно - с конца июня до начала осени", - говорится в сообщении.

Основным методом обработки территорий от сорняка остается химический, однако все шире применяются инновационные подходы - использование специальных дронов, которые распыляют состав с воздуха. Это позволяет эффективно обрабатывать труднодоступные участки.

Также в министерстве рассказали, что для усиления контроля за недопущением распространения борщевика в этом году был внедрен ряд цифровых решений: система фиксации геокоординат на фотографиях для подтверждения выполненных работ, а также единая горячая линия с голосовым помощником с искусственным интеллектом, куда жители могут сообщать об очагах произрастания на муниципальных территориях.